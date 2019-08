La Serie C 2019/2020 vedrà la partecipazione di 59 squadre suddivise in tre gironi. A differenza di Girone A e Girone B, il Girone C sarà composto da 19 squadre. Anche in questa stagione l’unica rappresentativa Under 23 sarà quella della Juventus, inserita nel Girone A, dove Alessandria e Novara vantano numerose partecipazioni anche in massima serie, la Pro Vercelli, addirittura, è stata campione d’Italia in 7 occasioni pur se in tempi davvero remoti. Grande equilibrio sulla carta anche nel girone B, dove le ripescate Modena e Reggio Audace riportano sulla cartina del calcio professionistico due piazze affamate di grande calcio e che impongono alle rispettive proprietà obiettivi di alta classifica. Il girone C presenterà ai nastri di partenza appena 19 squadre, ma vedrà la presenza di alcune tra le più importanti realtà del calcio italiano: Bari, Catania, Avellino, Ternana etc.

La panoramica dei calciatori senza contratto offre un elenco dettagliato di calciatori che erano attivi nella Serie C girone A nella scorsa stagione e attualmente sono senza squadra. Ecco, dunque, la a top 11 dei calciatori svincolati della Serie C girone A.

LA TOP 11 DEI CALCIATORI SVINCOLATI DELLA SERIE C GIRONE A

RICHARD MARCONE – Portiere classe 1993, 4 presenze la scorsa stagione con la maglia del Rieti.

IVAN PEDRELLI – Terzino destro classe 1986, 12 presenze lo scorso anno con la maglia del Siena.

JHERSON VERGARA – Difensore classe 1994, 3 presenze la passata stagione con la maglia dell’Olbia.

RAFFAELE ALCIBIADE – Difensore centrale classe 1990, 18 presenze la scorsa stagione con la maglia della Juventus under 23.

SAVERIO MADRIGALI – Terzino sinistro classe 1995, 5 presenze lo scorso anno al Vicenza.

TOMMASO BELLAZZINI – Centrocampista classe 1987, 25 presenze e 2 gol la passata stagione all’Alessandria.

CRISTIAN LEDESMA – Centrocampista classe 1982, 14 presenze la scorsa stagione alla Pro Piacenza.

MATTIA LOMBARDO – Centrocampista classe 1995, 27 presenze e 4 gol lo scorso anno alla Lucchese.

FRANCESCO FEDATO – Attaccante classe 1992, 13 presenze e 1 gol la passata stagione con la maglia del Piacenza.

MATTIA PERSANO – Attaccante classe 1996, 25 presenze e 3 gol lo scorso anno con la maglia dell’Arezzo.

GIANLUCA SANSONE – Attaccante classe 1987, lo scorso anno ha vestito le maglie del Novara e del Neftchi Baku.