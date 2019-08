LDU Quito-Boca Juniors: streaming Dazn e diretta tv, dove vedere Copa Libertadores 22 agosto

Il Boca Juniors di Daniele De Rossi si appresta ad affrontare in quarti di finale di Copa Libertadores contro il LDU di Quito. Il match si disputerà in Ecuador il 22 agosto, precisamente nella notte del 21 agosto alle ore 0:15. Gli argentini hanno eliminato negli ottavi di finale della competizione l’Atletico Paranaense, in maniera piuttosto agevole con un 3-0 all’andata e un 2-0 nel match di ritorno. Da quando l’ex Roma è arrivato alla Bombonera, la squadra è migliorata ulteriormente sul piano del gioco, nonostante la cocente eliminazione nella Coppa di Argentina per mano dell’Almagro. In questa partita, De Rossi ha pure sbloccato il match con un colpo di testa, ma gli ospiti hanno poi pareggiato nella ripresa. Finendo per trionfare ai calci di rigore. In campionato, il Boca invece ha vinto per 2-0 contro l’Aldosivi. L’obiettivo della squadra di Alfaro è quello di portare a casa la Copa Libertadores, per poter accedere al Mondiale per Club dove affronteranno il Liverpool di Jurgen Klopp.

L’LDU Quito è senza dubbio un avversario da prendere con le molle, il quale punterà tutto su questa competizione dato l’ottavo posto in classifica nella massima divisione ecuadoriana. Calcio d’inizio, giovedì 22 agosto ore 0:15.

LDU Quito-Boca Juniors: diretta tv e streaming, dove vedere Copa Libertadores 22 agosto

La partita LDU Quito-Boca Juniors, valida per il quarto di finale di Copa Libertadores, in programma giovedì 22 agosto alle ore 0:15, sarà disponibile per la diretta tv su DAZN in esclusiva. Sempre DAZN da la possibilità di vedere il match in streaming mediante i propri canali ufficiali. Buona visione!