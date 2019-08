Domani sera contro il Leicester si concluderà anche questa seconda fase di test amichevoli in Inghilterra per l’Atalanta. Dopo il poker rifilato due giorni fa al Norwich, domani sera l’Atalanta alzerà nuovamente l’asticella contro i campioni della Premier League del 2016, per prepararsi al meglio alla nuova stagione che verrà, dove in Champions League la Dea non vorrà di certo recitare la parte della vittima sacrificale.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, ancora una volta Gasperini ruoterà l’intera squadra alla ricerca dei meccanismi perduti (soprattutto in difesa),ma con ogni probabilità non rischierà almeno dal 1′ Josip Ilicic, uscito al 44′ contro il Norwiche per un leggero risentimento muscolare ce però non deve far preoccupare i tifosi. Sarà ancora la volta di Muriel e Malinovkyi, molto attivi e convincenti contro i gialloverdi e che potrebbero addirittura essere confermati dal 1′.

LEICESTER-ATALANTA: DIRETTA TV E STREAMING

Ancora una volta il match amichevole non è coperto dalle emittenti televisive, ma per i tifosi nerazzurri non c’è da disperare perché questa volta il match verrà trasmesso su LCFC TV, il canale ufficiale del Leicester che per l’occasione trasmetterà in streaming la partita. Basterà registrarsi al canale della squadra per vedere il match (vedi qui la sezione apposita). Appuntamento domani sera ore 20.30 italiane al King Power Stadium.