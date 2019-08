LEICESTER-ATALANTA FORMAZIONI – La seconda parte del ritiro inglese si sta svolgendo al termine e per l’Atalanta è arrivato il momento di affrontare una squadra di tutto rispetto: il Leicester, nonché vincente del campionato inglese nel 2016. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini conta tantissimo riconfermare le grandi potenzialità offensive (testando ancora una volta i neo acquisti) e migliorare qualche tassello sulla retroguardia: tre goal subiti in due partite sono tanti, ma allo stesso tempo c’è tanta voglia di riscatto. Gli orobici scenderanno in campo il classico 3-4-1-2 con Gollini tra i pali; difesa a tre con Toloi, Djimsiti e Josè Palomino; centrocampo a quattro con Hateboer (sulla fascia destra), De Roon, Malinovskyi e Robin Gosens (sulla fascia sinistra); Papu Gomez sulla trequarti a sostegno delle due punte Muriel e Duvan Zapata (autore nell’ultima stagione di 23 goal in campionato, secondo solo a Quagliarella). Riuscirà la Dea a conquistare il secondo successo consecutivo inglese, risolvendo anche tutte quelle problematiche riscontrate nei match precedenti? Staremo a vedere stasera come si evolverà la situazione dell’Atalanta.



LEICESTER-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI

LEICESTER (4-3-1-2): Schmeichel, Ricardo Pereira, Maguire, Evans, Chilwell, Ndidi, Ayoze Pérez, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Palomino, Toloi, Gosens, De Roon, Malinovskyi, Hateboer, Papu Gomez, Muriel, Duvan Zapata.