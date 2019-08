LEICESTER-ATALANTA PAGELLE: LA VALUTAZIONE DEI GIOCATORI NERAZZURRI

GOLLINI (6,5): Protagonista su Vardy nel primo tempo. Nella ripresa è autore di un secondo intervento, non ha colpe sui goal.

MASIELLO (5,5): In difesa si fa trovare sempre pronto al momento giusto. Sul goal del Leicester ha delle responsabilità.

CASTAGNE (6,5): Sulla fascia è utile sia in fase difensiva che offensiva.

DJIMSITI (5,5): Sulla retroguardia fa il suo dovere, ma commette qualche errore sulla prima rete del Leicester.

GOSENS (6,5): Si comporta bene sulla sinistra attraverso corsa e costruzione, sfiora la rete nel primo tempo.

HATEBOER (6): In difesa fa sentire il suo appoggio durante il contropiede avversario nel primo tempo. Nella ripresa cala un po’.

DE ROON (6): Buona prestazione in mediana; soprattutto in fase di costruzione.

MALINOVSKYI (6,5): Buoni inserimenti in fase offensiva.

ILICIC (6): In attacco fa sempre il suo attraverso giocate, dribbling per trovare la conclusione, ma non riesce ad arrivare al goal.

FREULER (6): Prestazione onesta in mediana insieme a Marten De Roon.

ZAPATA (5,5): Bene solo la fase di pressing, ma niente di più.

GOMEZ (6): Sulla trequarti si mette subito in evidenza attraverso corsa, dribbling e buona visione di gioco, ma non riesce a mettersi in evidenza.

PASALIC (5): Non riesce ad entrare in partita in mediana.

MURIEL (6,5): Appena entrato tenta subito la conclusione, nulla di più: aldilà del goal su rigore

PALOMINO (5): Sul goal preso dal Leicester pecca in entrambe le occasioni.

IBANEZ (S.V.)

PESSINA (S.V.)

BARROW (S.V.)

RECA (S.V.)