Lille-Roma. Allo stadio ‘Pierre-Mauroy’ il Lille di Christophe Galtier ospita la Roma di Paulo Fonseca nell’ultima amichevole precampionato per i francesi, il calcio d’inizio è fissato per le 0re 18. Il precampionato della Roma sta fornendo risposte positive su tutti i fronti, sia a livello di gioco che di risultati ma anche un buon inserimento da parte dei nuovi, tra tutti Gianluca Mancini sta giocando da veterano al centro della difesa. Quella con il Lille per i giallorossi sarà la settima amichevole, la squadra di Fonseca nelle sei uscite precedenti ha sempre vinto e ha battuto i dilettanti del Tor Sapienza alla 1.a uscita stagionale con il risultato di 12-0, la seconda vittoria è arrivata contro il Trastevere per 10-1, poi le vittorie contro Gubbio (3-0), Rieti (7-0) e Ternana (3-1) ed infine la vittoria di mercoledì 31 luglio al ‘Curi’ di Perugia contro gli umbri con il risultato di 1-3. Il programma delle amichevoli per la Roma proseguirà con le sfide all’ Athletic Bilbao il 7 agosto alle ore 20 ed infine con la sfida al Real Madrid, in programma all’ Olimpico l’11 agosto sempre alle ore 20, questa amichevole sarà l’occasione per presentare la squadre al popolo giallorosso. I francesi, invece, stanno per lasciarsi alle spalle il calcio d’estate per prepararsi all’esordio ufficiale in Ligue 1 che avverrà domenica 11 agosto alle ore 15 contro il Nantes. La Roma invece farà il suo esordio in Serie A nel weekend del 24-25 agosto all’ Olimpico contro il Genoa.

Lille-Roma, come seguire il match in tv e streaming

Lille-Roma, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 18, salvo variazioni di palinsesto dovrebbe essere trasmesso da Roma TV, canale tematico giallorosso visibile sul canale 213 di Sky, Roma TV ha trasmesso tutte le altre gare amichevoli dei giallorossi. Ma per chi volesse guardare la gara in streaming, sarà possibile farlo attraverso i canali ufficiali Facebook e Twitter del club giallorosso.