LIVE Parma-Juventus, diretta scritta della prima giornata di Serie A a partire dalle 18:00

SuperNews vi proporrà live Parma-Juventus a partire dalle ore 18:00 di questo pomeriggio. Restate con noi per seguire la diretta scritta del match



Riparte ufficialmente la Serie A, con la prima gara della stagione 2019-2020. A battezzare il nuovo campionato è la Juvntus che oggi, come da tradizione per i campioni uscenti, sarà di scena al Tardini di Parma, per dare il calcio d’ inizio ad un campionato che si preannuncia più entusiasmante e incerto che mai. Un avversario ostico il Parma che, però, rievoca dolci ricordi: è proprio con la vittoria sugli emiliani (la prima nel nuovo Juventus Stadium), che i bianconeri diedero il via, nell’ ormai lontano 2011, ad un ciclo di vittorie che li hanno portati alla conquista di ben otto titoli consecutivi

Parma-Juventus, come stanno le due squadre:

Il Parma del confermato D’Aversa, può già essere considerato una mezza “certezza” della nostra Serie A e. dopo l’ otiima stagione precedente, conclusa in acque più che tranquille, punta a far vivere una nuova stagione entusiasmante ai propri sostenitori, anche se per puntare più in alto (leggasi Europa League), sembra ci voglia ancora qualcosa. Destano comunque interesse alcuni nuovi acquisti, come Hernani e Brugman, che vanno a rinforzare la linea mediana della squadra, nonchè gli attaccanti Karamoh (in prestito dall’ Inter) e Cornelius (altro prestito dall’ Atalanta). Spicca inoltre l’ innesto di Laurini sulla corsia di destra. Il punto di forza resta comunque Gervinho, vera e propria “freccia nera” di una squadra che ha tanta voglia di stupire, a partire, magari, già dalla prima giornata.

In casa bianconera, non tutto va per il verso giusto: “orfana” di Sarri, costretto a curarsi da una brutta polmonite, la squadra campione d’ Italia sarà guidata, oggi e contro il Napoli, da Martsciello, tecnico giovane, che molto ha imparato da Spalletti, affiancato alla guida dell’ Inter. La Juve ha lasciato a casa Ramsey (non ancora in condizione) e Rugani (sempre pià sul piede di partenza), oltre ai lungodegenti Perin e Pjaca (anche loro in attesa di accasarsi altrove, magari a gennaio). La squadra di Sarri si è rinforzata tanto soprattutto a centrocampo, dove gli arrivi di Rabiot e del già citato Ramsey, hanno dato nuova linfa ad un reparto nel quale la qualità sembrava mancare negli ultimi anni. Vedremo quali saranno le carte che Martusciello, su indicazione del suo mentore, sceglierà di mettere in campo, con diverse voci che accreditano la presenza del tridente “leggero” Costa-Dybala-Ronaldo.

Parma-Juventus, le probabili formazioni:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho; Allenatore: Roberto D’Aversa

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo; Allenatore: Maurizio Sarri (assente, sostituito da Giovanni Martusciello)