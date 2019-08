LIVE Sicula Leonzio-Bari, diretta scritta della prima giornata di Serie C a partire dalle 17:30

SuperNews vi accompagnerà nella diretta scritta del match, Sicula Leonzio-Bari, a partire dalle 17:30 di oggi. Restate con noi per seguire live Sicula Leonzio-Bari, tutti gli aggiornamenti della gara.



Ricomincia dalla Sicilia il viaggio tra i professionisti del nuovo Bari di Luigi De Laurentiis. La squadra pugliese, storica frequentatrice delle sfere più nobili del calcio italiano, torna ad affacciarsi in Serie C, ad appena un anno dal fallimento patito lo scorso luglio, che ha costretto i galletti a ripartire dalle ceneri della Serie D.

In aiuto del Bari è accorsa, come detto, la famiglia De Laurentiis, con Aurelio che ne ha rilevato la proprietà, affidandola poi al fratello, e permettendo alla compagine un’ immediata risalita tra i professionisti, affidandola alle mani di mister Cornacchini, ma mettendo a segno dei colpi sontuosi in sede di calciomercato, tutti finalizzati ad una rapida scalata tra le categorie.

De Laurentiis non ha badato a spese neanche quest’ anno e, dopo aver confermato gran parte dell’ ossatura dello scorso anno, ha piazzato il colpo a sensazione, andando ad ingaggiare nientemeno che Mirko Antenucci, storico bomber della Spal, giunto ormai alla fine del proprio rapporto con la società estense. Si segnalano, inoltre, gli innesti dei vari Frattali, Schiavone e Costa, tutti giocatori che hanno già saggiato le serie maggiori. Il Bari è comunque chiamato subito a riscattare la brutta sconfitta patita in coppa Italia a beneficio dell’ Avellino, e dovrà subito trovare la strada dei tre punti, se vorrà competere seriamente per la promozione.

Il 4-2-3-1 di Cornacchini, dovrà affrontare l’ insidiosa trasferta contro la Sicula Leonzio, società siciliana che ha lentamente consolidato la propria posizione in Serie C, categoria nella quale milita da tre stagioni consecutive, tutte concluse con una salvezza tranquilla, grazie ai consigli di mister Grieco.

Si gioca allo stadio “Sicula Trasporti” a partire dalle 17:30, co il Bari che, nonostante sia una neopromossa, parte con i favori del pronostico.

Sicula Leonzio-Bari, le probabili formazioni

Sicula Leonzio (4-3-3) Nordi; Parisi, Sosa, Ferrini, Sabatino; Palermo, Sicurella, Maimone; Vitale, Scardina, Grillo. Allenatore: Vito Grieco

Bari (4-2-3-1) Frattali; Berra, Di Cesare, Sabione, Costa; Hamlilli, Scavone; Kupisz, Naglia, Terrani; Antenucci. Allenatore: Giovanni Cornacchini