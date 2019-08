Liverpool-Arsenal. Ad Anfield il Liverpool di Jurgen Kloop ospita l’Arsenal di Unai Emery per il big match della 3.a giornata di Premier League, il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30. I ‘reds’ vogliono centrare la 3.a vittoria consecutiva in quest’avvio di stagione dopo i successi contro Norwich all’esordio 4-1 e Southampton nel turno precedente per 1-2 ma non sarà facile contro l’Arsenal, infatti anche i ‘gunners’ sono a punteggio pieno con 6 punti dopo le vittorie contro Newcastle 0-1 in trasferta nella gara d’esordio e il 2-1 dell’ Emirates contro il Burnley della settimana scorsa. I padroni di casa dopo la vittoria della Champions League della passata stagione, quest’anno puntano decisamente alla vittoria in Premier League in quanto ad Anfield non si vince la Premier da diversi anni, ma d’altro canto i ‘gunners’ si sono rafforzati molto in questo mercato e vogliono fare meglio rispetto alla passata stagione. Nella scorsa Premier League il Liverpool è arrivato secondo alle spalle del Manchester City che si è laureato campione d’Inghilterra con 98 punti, uno in più della squadra di Kloop che ne ha collezionati 97 (30 vittorie, 7 pareggi ed 1 sconfitta); mentre i ‘gunners’ nella passata stagione in 5.a posizione con 70 punti (21 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) e hanno perso la finale di Europa League contro il Chelsea.

Liverpool-Arsenal, le probabili formazioni. QUI LIVERPOOL- Jurgen Kloop fedelissimo al 4-3-3 e per questo big match di Anfield schiererà Adrian tra i pali che sta sostituendo l’infortunato Allison; i terzini saranno Alexander-Arnold e Roberson, mentre al centro della difesa spazio a Matip e van Dijk; il trio di centrocampo sarà composto da Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum e Milner; in attacco i soliti tre: Salah, Firmino e Manè. QUI ARSENAL- Lo spagnolo Emery risponderà con il 4-2-3-1 con Leno tra i pali; sulle corsie esterne ci saranno Maitland-Niles e Monreal, al centro della difesa spazio a David Luiz e Sokratis; Willoch e Guendouzi occuperanno la mediana di centrocampo; alle spalle dell’unica punta Lacazette ci saranno Aubameyang, Ceballos e Nelson con l’ivoriano Pepè pronto a subentrare.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Kloop.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Luiz, Sokratis, Monreal; Willock, Guendouzi; Aubameyang, Ceballos, Nelson; Lacazette. All. Emery.

Liverpool-Arsenal, come seguire il match in tv e streaming

Liverpool-Arsenal, info diretta tv e streaming. Questo big match della 3.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 18.30, sarà visibile su su Sky Sport Football, match visibile dunque sul satellite ma non sul digitale terrestre. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Liverpoo-Arsenal, i precedenti. Il bilancio dei confronti diretti tra le due squadre narra di 81 vittorie per il Liverpool, 60 pareggi e 77 vittorie dei ‘gunners’. L’ultimo match tra le due squadre si è concluso con il largo successo dei ‘gunners’ per 5-1, gara del 29 dicembre 2018; i ‘gunners’ non vincono ad Anfield dal 2 settembre del 2012, gara vinta 0-2.