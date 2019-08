Liverpool-Chelsea, finale Supercoppa Europea: diretta tv e streaming, dove vederla 14 agosto

La finale di Supercoppa Europea UEFA tra Liverpool e Chelsea ha il sapore di una rivincita per entrambe le squadre. I Reds hanno perso il Community Shield contro i rivali del Manchester City e ora vogliono rifarsi con il prestigioso trofeo europeo, mentre i Blues vogliono reagire all’esordio horror in Premier League contro il Manchester United. Diciamo che entrambe le compagini vogliono reagire alle due squadre di Manchester, devastanti in questo inizio di stagione. Il palcoscenico è l’ideale e la Vodafone Arena – casa del Besiktas – sarà gremito per l’ennesimo derby inglese in Europa di questi ultimi mesi.

I favoriti sono certamente gli uomini di Klopp, partiti bene in Premier League con la vittoria per 4-1 sul neo promosso Norwich, ma che dovranno fare a meno di Alisson. Il portiere brasiliano si è infortunato al polpaccio e non sarà in campo per i prossimi due mesi. Il Chelsea, orfani di Hazard e David Luiz, si presenta psicologicamente male all’impegno. I quattro schiaffi ricevuti dallo United hanno portato gli uomini di Lampard a uno stato di shock notevole. Difficile da colmare in pochi giorni, ma Frank è un combattente e sicuramente avrà motivato a mille i propri calciatori in vista di questo importante impegno. Calcio d’inizio mercoledì 14 agosto, ore 21.

Liverpool-Chelsea, diretta tv e streaming, dove vedere finale Supercoppa Europea 14 agosto

La finale di Supercoppa Europea, Liverpool-Chelsea, in programma mercoledì 14 agosto alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canale Sky Sport Uno (numero 201), collegamento a partire dalle 20. La finale sarà visibile anche in chiaro su Canale 5. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente su smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go, mentre per quanto concerne Mediaset, sarà possibile collegarsi attraverso Mediaset Play. Buona visione!