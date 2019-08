Livorno-Fiorentina. Allo stadio ‘Armando Picchi’ di Livorno gli amaranto padroni di casa guidati in panchina da Roberto Breda ospitano la Fiorentina di Vincenzo Montella in un derby amichevole, il calcio d’inizio è fissato per le ore 21. Gli amaranto hanno svolto il ritiro estivo dal 14 al 28 Luglio a Gubbio, in provincia di Perugia. Nel precampionato gli amaranto hanno affrontato il 18 luglio una Rappresentativa Locale (15-0 il risultato finale), il 21 luglio sfida in famiglia Livorno A contro Livorno B, mercoledì 24 luglio sfida contro il Gubbio, gara pareggiata 1-1 e domenica 28 luglio sfida contro il Carpi (pareggio 1-1). La Fiorentina invece è stata protagonista dell’ Icc 2019 giocando tre sfide: nella notte tra il 16 ed il 17 luglio ha battuto 2-1 i messicani del Chivas Guadalajara, nella notte tra il 20 ed il 21 luglio i viola sono stati sconfitti dall’ Arsenal per 3-0 ed infine nella notte tra il 24 ed il 25 luglio la Fiorentina ha perso per 2-1 contro il Benfica. Oltre all’ Icc, la Fiorentina ha disputato altre tre gare amichevoli: contro la Team Val di Fassa (vittoria dei viola 21-0), contro il Real Vicenza con la vittoria per 6-1; il pareggio 0-0 contro il Bari e la sconfitta 0-3 contro il Benevento. L’ultima uscita amichevole dei viola avverrà l’11 agosto contro il Galatasaray, calcio d’inizio alle ore 21. I viola esordiranno in campionato sabato 24 agosto alle ore 20.45 contro il Napoli allo stadio Artemio Franchi di Firenze. L’esordio stagionale del Livorno, invece, avverrà contro il Carpi domenica 11 agosto nel Secondo Turno di Coppa Italia.

Livorno-Fiorentina, come seguire il match in tv e streaming

Livorno-Fiorentina, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 21, al momento non dovrebbe essere trasmesso da nessuna televisione, salvo ulteriori aggiornamenti delle prossime ore. Ma per chi volesse guardare la gara in streaming potrà farlo attraverso i profili social delle due squadre, sia del Livorno che della Fiorentina.