Llorente verso il Napoli: spuntano I dettagli del contratto

Fernando Llorente pronto a vestire la casacca del Napoli. Il centravanti iberico, classe 1985, si è recentemente svincolato dal Tottenham e, stando a quanto riporta il Mattino, sarebbe in procinto di firmare un accordo annuale con il Napoli, sulla base di 4 milioni d’ ingaggio.



Un acquisto che consentirebbe a Carletto Ancelotti di avere una nuova alternativa di peso in attacco, visto che Milik non ha mai convinto fino in fondo.

Llorente, cercato anche dall’ Inter in estate, ha saputo pazientare e, dopo aver visto sfumare l’ affare che avrebbe portato Mauro Icardi a vestirsi di azzurro, potrebbe ora accasarsi nel capoluogo campano, dopo aver vestito per due anni la maglia della storica rivale juventina.

Rivalità a parte, l’ esperienza vissuta in quel di Torino, consente a Llorente di essere giá pronto per la nuova, eventuale, sfida. L’ attaccante di Pamplona dovrà mettere a servizio dei compagni.la propria esperienza e il proprio temperamento, permettendo ad Ancelotti di schierare un attacco pesante quando ci saranno meno spazi per andare in gol.

Sul contratto di Llorente, dovrebbe poi figurare una clausola per il rinnovo automatico di un altro anno, In caso di raggiungimento di quota 12 gol. Una dimostrazione di fiducia da parte di De Laurentiis, che dimostra come l’ iberico non sia reputato un mero ripiego dalle parti di Dimaro.