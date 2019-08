Lozano: Ecco dove andrà

Hirving Lozano è da diverso tempo un obiettivo del Napoli, che su indicazione di Ancelotti è alla ricerca di un innesto nel reparto offensivo. Dopo l’interesse per Icardi e James Rodriguez, sembra essere proprio Lozano il calciatore più vicino a vestire la maglia partenopea.

Le caratteristiche tecniche

Lozano è un calciatore nato il 30 luglio 1995 a Città del Messico e attualmente di proprietà del PSV. In precedenza ha giocato anche nel campionato messicano con la maglia del Pachuca, col la quale ha esordito tra i professionisti l’8 febbraio 2014 impreziosendo la prestazione con un gol.

E’ stato poi acquistato nel 2017 per 8 milioni di euro dal PSV. Nelle ultime due stagioni è stato capace di siglare tra campionato e coppe 45 gol in 83 partite.

E’ considerato tra i principali talenti del panorama calcistico mondiale, può giocare sia come prima punta sia come esterno e le sue principali qualità sono rapidità, dribbling e progressione palla al piede.

La destinazione

La trattativa per portarlo a Napoli si starebbe complicando in quanto il PSV per lasciare andare il suo gioiellino chiede il pagamento della clausola rescissoria di 42 milioni e i 4 milioni di euro all’anno offerti al giocatore potrebbero non bastare. Sembrerebbe infatti che la maggior parte degli introiti del giocatore arrivino grazie ai diritti di immagine.

Non è escluso un inserimento del PSG con il quale il suo agente Mino Raiola è in ottimi rapporti.