Lozano-Napoli, pronti 42 milioni di euro per il talento del PSV

Il Napoli è in cerca di velocità per il suo attacco. Il mancato acquisto di Pepè è un boccone amaro da incassare e De Laurentiis vuole correre immediatamente ai ripari, così da poter dare ad Ancelotti un attaccante di spessore, capace di giocare in avanti ed esternamente. Ancora non è chiara la situazione con James Rodriguez.

Il colombiano vuole rimanere in Spagna, probabilmente tra le fila dell’Atletico Madrid che sta seguendo con attenzione la sua situazione nel Real. Il Napoli non ha intenzione di aspettare troppo. Salgono quindi le quotazioni per Lozano, attaccante messicano classe 1995 del PSV.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i partenopei sono disposti a versare il denaro necessario per la clausola rescissoria, che ammonta a 42 milioni di euro. Una cifra considerevole e simile a quelle che servirebbe per assicurarsi James, ma il messicano pare convincere di più la dirigenza napoletana.

Le piste alternative: Icardi e Werner

Rimangono apertissime le piste alternative che portano ai nomi di Mauro Icardi e Timo Werner. L’argentino dell’Inter continua a essere il separato in casa di lusso della società nerazzurra, e il Napoli sta continuando a monitorare la situazione. Il calciatore vorrebbe rimanere a Milano oppure virare verso Torino, sponda Juventus. Werner è per il momento una suggestione che potrebbe diventare concreta qualora saltasse l’affare Lozano. Il bomber del Lipsia e della nazionale tedesca vuole fare il salto di qualità e la Serie A è senz’altro un palcoscenico importante.