Luca Pellegrini torna al Cagliari: è fatta per il prestito dalla Juve

Si arricchisce di un nuovo tassello la rosa del Cagliari per la stagione 2019-2020.



Luca Pellegrini torna infatti in Sardegna, dopo aver respirato per un solo mese l’ aria della grande squadra. Il terzino classe ’99, viene ceduto al Cagliari dalla Juventus, mediante la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto.

Un’ operazione che, se da una parte concede la possibilità a Pellegrini di giocare con una certa continuità il prossimo anno, dall’ altra viene incontro alle esigenze della Juve, bisognosa di cedere almeno sei giocatori in queste ultime fasi del mercato.

Pellegrini dovrebbe sbarcare a Cagliari nella giornata di domani, e lí apporre la firma sul contratto che lo legherà ai sardi per almeno un altro anno. Con il solo Lykogiannis in quel ruolo, il Cagliari necessitava di un rinforzo, e Pellegrini pare fare al caso di mister Rolando Maran.

La Juventus, dal canto proprio, dovrà forse tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo terzino: si fanno I nomi di Darmian e Emerson Palmieri, ma anche una soluzione interna, con l’ abbassamento di Cuadrado a destra, e lo spostamento di De Sciglio a sinistra, non è da escludere.

La Juve comincia, cosí, a sfoltire la rosa: Pellegrini è il primo degli “esuberi” a dire addio.