Lucchese-Livorno: streaming e diretta tv, dove vedere amichevole 15 agosto

Non è stato un pre-campionato esaltante per il Livorno di Roberto Breda. L’obiettivo della squadra toscana è senz’altro quello di lottare per la promozione in Serie A, ma il prossimo campionato di Serie B si appresta molto difficile e insidioso per la squadra di Spinelli. Breda, ex tecnico del Perugia, ha esperienza e sa inculcare in maniera eccelsa il suo gioco e la sua mentalità alla squadra, la quale potrà contare in rosa questa stagione un bomber di razza come Fabio Mazzeo, arrivato dal Foggia.

Non sono arrivati risultati buoni dalle due amichevoli disputate contro Fiorentina e Gubbio. Il match con gli umbri ha portato solamente a un pari per 1-1 mentre con i viola, il Livorno si è dovuto arrendere alla rete di Sottil. Cocente l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Carpi: 1-0, rete di Vano. L’amichevole con la Lucchese in programma oggi, giovedì 15 agosto alle ore 17, sarà senz’altro un match importante per valutare lo stato di forma dei giocatori, ma anche l’assetto tattico della squadra che deve assimilare le idee di Breda. La Lucchese milita nel campionato di Serie D ed è pronta a stupire in questa stagione. Calcio d’inizio ore 17, giovedì 15 agosto.

Lucchese-Livorno, streaming e diretta tv del match 15 agosto

Il match amichevole Lucchese-Livorno, in programma giovedì 15 agosto alle ore 17, non sarà disponibile per la diretta tv in quanto giocato a porte chiuse. Per coloro che vogliono seguire il match in streaming direttamente da cellulare, computer o tablet, consigliamo di seguire i profili Facebook di entrambe le squadre, le quali potrebbero rilasciare importanti aggiornamenti in merito.