Lukaku all’ Inter: è (quasi) fatta! Le cifre dell’ imminente accordo

Romelu Lukaku pare destnato a vestire la maglia dell’ Inter. I nerazzurri avrebbero trovato un’ intesa economica con il Manchester United, sulla base di 74 milioni comprensivi di bonus.

A dare l’ annuncio, La Gazzetta dello Sport, che rivela come i contatti tra le parti si siano intensificati nel corso di questa mattinata, culminando in un’ intesa di massima che pare aver soddisfatto tutte le parti in gioco. Sfumato il sogno Dybala, che ha rifiutato la corte dei Red devils in quanto non disputeranno la Champions, il Manchester, alla fine, sarà costretto ad accettare esclusivamente soldi da parte dell’ Inter, unica pretendente rimasta seriamente in corsa per Lukaku. Secondo le fonti, la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi.

I rapporti tra il Manchester United e Lukaku, si erano infatti deteriorati negli ultimi tempi, con il centravanti che si allenava, ormai da due giorni, in Belgio, nel raduno dell’ Anderlecht, venendo tra l’ altro sanzionato con un’ ammenda da oltre 400 000 sterline da parte dello stesso United.

Lukaku aveva già trovato, tempo fa, un accordo con l’ Inter sull’ ingaggio: saranno 9 i milioni che, con ogni probabilità, tra parte fissa e bonus, il belga andrà a percepire in quel di Milano.

Superata la concorrenza della Juventus, Antonio Conte può finalmente sorridere: presto potrebbe avere a disposizione il tanto agognato centravanti.