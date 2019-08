Manchester City-Brighton: diretta tv e streaming, dove vedere Premier 31 agosto ore 16

Vuole tornare al vertice della Premier League il Manchester City di Pep Guardiola. I campioni d’Europa in carica cercano la vittoria in casa contro il modesto Brighton. La vittoria fuori casa con il Bournemouth, non ha fatto altro che confermare il grande stato di forma dei soliti noti Aguero e Sterling. Guardiola può pure gongolare per il ritorno a grandi livelli di Kevin De Bruyne, martoriato dagli infortuni nella scorsa stagione. La vetta occupata dai rivali del Liverpool è solamente a due punti. Una distanza assolutamente ridicola ma come insegna la scorsa stagione, il campionato si può decidere anche grazie a partite con squadre più piccole, dato che i Reds finirono a un solo punto dal Manchester City.

Il Brighton non è un avversario che può impensierire il City, ma i 4 punti in tre gare sono un ottimo bottino per una squadra che punta alla salvezza. Gli Sky Blues dovranno rimanere concentrati in zona gol come lo sono sempre, anche se agli uomini di Guardiola, capita spesso di creare molto ma realizzare meno di quanto creato. Come nel match casalingo contro il Tottenham, nella seconda giornata. Calcio d’inizio sabato 31 agosto, ore 16.

Manchester City-Brighton, diretta tv e streaming, dove vedere il match 31 agosto ore 16

Il match di Premier League, Manchester City-Brighton, in programma sabato 31 agosto alle ore 16, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Qualora si voglia vedere il match in streaming direttamente su smartphone, tablet o pc, è disponibile per tutti gli abbonati di Sky, l’applicazione Sky Go. Buon divertimento!