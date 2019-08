Manchester United-Chelsea. Alle ore 17.30 all’ Old Trafford di Manchester lo United di Ole Gunnar Solskjaer ospita il Chelsea di Frank Lampard, all’esordio sulla panchina dei ‘Blues’ dopo l’esperienza alla guida del Derby County nella passata stagione. Questo incontro è il posticipo della 1.a giornata di Premier League e promette già tanto divertimento e spettacolo ma anche curiosità su entrambi i fronti. Infatti i ‘red devils’ saranno orfani di Romelu Lukaku passato all’Inter qualche giorno fa e ci sarà molta attesa su come il tecnico norvegese Solskjaer vorrà sostituire il centravanti belga, mentre i ‘blues’ ripartono, dopo l’annata vissuta con Maurizio Sarri, da un allenatore alle prime armi come Lampard ma che da calciatore è stato la bandiera del club di Roman Abramovic. Nella scorsa Premier League il Manchester United non ha convinto e ha vissuto il cambio di panchina da Josè Mourinho a Solskjaer, i ‘red devils’ hanno concluso la stagione in 6.a posizione con 66 punti (19 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte), posizione che ha garantito allo United la partecipazione all’ Europa League. Il Chelsea, invece, ha concluso la stagione in 3.a posizione con 72 punti (21 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte), qualificandosi per la Champions League, e tra l’altro i ‘blues’ hanno portato a casa la scorsa edizione dell’Europa League che ha garantito la partecipazione alla Supercoppa Europea che si terrà il prossimo 14 agosto ad Istanbul nell’impianto del Besiktas contro il Liverpool.

Manchester United-Chelsea, le probabili formazioni. QUI MANCHESTER UNITED- Mister Solskjaer si affiderà al 4-3-1-2 con De Gea tra i pali; i terzini saranno Wan-Bissaka e Shaw, al centro della difesa ci saranno Smalling e Jones; nel trio di centrocampo spazio a Fred, McTominay e Pogba; Lingard sarà il trequartista con il ruolo di ispirare le due punte Martial e Rashford. QUI CHELSEA- Lampard risponderà con il 4-3-3 con Kepa in porta; i terzini saranno Azpilicueta e Alonso; i centrali saranno Christensen e Zouma; nel trio di centrocampo spazio a Kantè, Jorginho e Barkley; nel tridente offensivo giocheranno Pedro, Giroud e Willian.

Manchester United (4-3-1-2): De Gea; Wan-Bissaka, Smalling, Jones, Shaw; Fred, McTominay, Pogba; Lingard; Martial, Rashford. All. Solskjaer.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Willian. All. Lampard.

Manchester United-Chelsea, come seguire il match in tv e streaming

Manchester United-Chelsea, info diretta tv e streaming. Il match dell’Old Trafford valido per il posticipo della 1.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 17.30, verrà trasmesso su Sky Sport Uno, il match sarà visibile anche sul digitale terrestre oltre che sul satellite. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Federico Zancan, con Paolo Di Canio al commento tecnico. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Manchester United-Chelsea, i precedenti. In 165 confronti tra due top club come Manchester United e Chelsea, i ‘red devils’ hanno vinto 66 volte contro 47 pareggi e 52 vittorie per i ‘blues’. Nella passata stagione ad ‘Old Trafford’ l’incontro si concluse con il punteggio di 1-1 con le reti di Mata e Marcos Alonso, mentre a ‘Stamford Bridge’ successo dello United con i gol di Herrera e Pogba.