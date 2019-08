Mandzukic-Bayern, salta tutto! Si fa avanti un’ italiana?

Rischia seriamente di saltare il trasferimento di Mario Mandzukic al Bayern Monaco. Come racconta la Bild, I bavaresi avrebbero manifestato non poche perplessità sull’ opportunità di acquistare un calciatore avviatosi verso le 34 primavere.

Troppi, secondo Rumenigge e soci, I 15 milioni richiesti dalla Juve per Mandzukic e, nonostante Kovac voglia riportarlo in Germania, per farne il vice Lewandowski, alla fine dovrá, molto probabilmente, rinunciare al proprio sogno.

Mandzukic, allora, rimane alla Juventus? Ipotesi da non scartare, ma Raisport ha parlato anche di un interessamento del Milan, squadra che, nelle ultime stagioni, ha intavolato non pochi affari con I bianconeri e che, anche quest’ anno, ci ha provato per Demiral.

Secondo la Rai, il Milan, in cerca di un vice Puatek dopo la cessione fi Cutrone al Wolverhampton, avrebbe effettuato dei sondaggi per provare a portare Mandzukic a Milano.

Si tratta di colloqui ancora in fase embrionale, e bisogna ben comprendere quali siano I margini e le condizioni per trattare.

Di certo, Mandzukic è considerato ormai un esubero dalle parti di Torino, e una cessione ai rivali del Milan, verrebbe sicuramente digerita meglio rispetto a quelle di Bonucci e Higuain.

Per ora si tratta di una mera suggestione, ma il mercato, si sa, evolve rapidamente.

Qualira non si dovesse trovare una soluzione al caso Mandzukic, la Juve potrebbe prendere in considerazione ipotesi italiane, e allora, l’ asse Torino-Milano, potrebbe tornare a surriscaldarsi.