Il Brescia punta in alto per la prossima stagione e come da tradizione, la squadra lombarda di affida a calciatori di esperienza una volta approdati in Serie A. In passato, hanno vestito la maglia delle rondinelle calciatori come Pep Guardiola,

Roberto Baggio o Dario Hubner, già avanti con l’età, ma anche giocatori come Luca Toni che in quel momento erano all’apice della carriera. Ora, il Brescia vuole chiudere per Mario Balotelli, ultima spiaggia per l’attaccante classe 1990 proveniente dal Marsiglia.

Oltre a Mario, Cellino sta lavorando per portare alla squadra di Corini un centrocampista di valore e il nome che circola nelle ultime ore è quello di Claudio Marchisio (fonte Corriere di Brescia). L’ex Juventus, ora svincolato, vuole rimettersi in gioco e magari riconquistare la Nazionale in vista del prossimo Europeo in programma il prossimo anno. Richiesto espressamente da Corini, Marchisio andrebbe a rinforzare la rosa lombarda anche se sono da verificare le sue condizioni fisiche. Spesse volte alle prese con infortuni come negli ultimi anni alla Juventus, dove sotto la gestione Allegri, Marchisio finì ai margini della squadra fino a lasciarla per poi approdare in Russia. Con lo Zenit, il classe 1986 ha disputato solamente 9 partite nel campionato russo, realizzando due reti.