SKRTEL ATALANTA: ORA E’ UFFICIALE – Oggi è arrivata l’ufficialità: Martin Skretel è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Un grande colpo per la società di Antonio Percassi che ha portato a Bergamo un difensore di tutto rispetto. Gian Piero Gasperini chiedeva da tempo due pedine (un sostituto di Gianluca Mancini e un vice Ilicic): la prima richiesta è diventata realtà e chissà quale altro acquisto verrà effettuato per aumentare il potenziale del reparto offensivo atalantino. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le caratteristiche dell’ex difensore del Liverpool.



MARTIN SKRTEL ATALANTA: DI CHE GIOCATORE SI TRATTA – Il neo difensore dell’Atalanta Martin Skrtel, è un giocatore di tutto rispetto che ha totalizzato 9 anni di permanenza al Liverpool (dal 2007 al 2016). Le sue caratteristiche tecniche sono molto impressionanti aldilà del discorso età: ottima aggressività nei contrasti, buona capacità nel fermare gli attaccanti avversari, gioco areo soddisfacente una grinta tutta da vendere e una buona capacità nella costruzione del gioco partendo dalla retroguardia; per non parlare della grande esperienza in campo europeo. Gian Piero Gasperini ha trovato la pedina giusta per guidare al meglio la retroguardia nerazzurra in UEFA Champions League. Il detto “Gallina vecchia fa buon brodo” sarà di grande aiuto all’Atalanta? Staremo a vedere.