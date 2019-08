Maxi scambio Juve-Psg? Quattro nomi sul tavolo…..

Hanno del clamoroso le ultime indiscrezioni riguardanti la Juventus.



Il club bianconero, com’ è noto, sta intavolando diverse trattative per rifinire la rosa in queste ultime battute di mercato. Uno degli assi più caldi, è quello con il Psg. Le due squadre stanno continuando a parlare di Dybala, ma, stando alle indiscrezioni di Tuttosport, potrebbero dar vita a un maxi scambio che coinvolgerebbe ben quattro nomi:



il Psg è alla ricerca di rinforzi nel mezzo, e avrebbe chiesto alla Juve la coppia Emre Can-Pjanic, individuati da Leonardo come gli uomini in grado di fare fare il salto di qualitá alla squadra.

La Juve avrebbe risposto chiedendo Verratti e Di Maria, due acquisti che colmerebbero, in modo diverso, le falle che si verrebbero a creare nella rosa di Sarri: Verratti è, infatti, un centrocampista d’ impostazione, e andrebbe a rimpiazzare proprio Pjanic.

Di Maria sarebbe l’ esterno sinistro che tanto manca alla Juventus per completare il proprio organico. Lo scambio Danilo-Cancelo ha dimostrato che Paratici non intende lasciar scoperta alcuna zona del campo, e vuole rendere la rosa sempre piú ricca di qualità e conmpetitiva.

Per ora si tratta di semplici voci, ma questo pazzo mercato ci sta insegnando che nulla è scontato, e anche questa ipotesi va monitorata con attenzione.