Messi intralcia il Real Madrid ancora una volta: l’argentino vuole convincere Neymar a rifiutare le merengues

Neymar al Real Madrid sarebbe una pugnalata al cuore per tutti i tifosi del Barcellona. I blaugrana nel 2013, vinsero il duello con le merengues per assicurarsi la stella brasiliana dal Santos. Neymar poteva tranquillamente scegliere di andare a giocare nel Real Madrid, ma optò per il Barcellona perché voleva giocare con uno dei suoi idoli: Leo Messi. O’Ney non ha mai nascosto l’ammirazione per la pulga argentina, considerato da Neymar il giocatore migliore di tutti i tempi. Ciò non andò giù alla Casa Blanca che si legò al dito lo smacco.

Ora, il Real Madrid sta facendo di tutto pur di riportare il classe 1992 in Liga, tentando di colmare lo smacco del 2013. Ma proprio Messi potrebbe far saltare tutto nuovamente. Il 5 volte Pallone d’Oro – secondo Marca – avrebbe già contattato Neymar con l’obiettivo di convincerlo a non accettare la proposta che la dirigenza merengue potrebbe fargli nelle prossime ore. L’attaccante lascerà senza dubbio Parigi e Leo vuole che l’ex Santos torni al Camp Nou. Il Barcellona però non sembra disposto a far follie pur di riportarlo in Catalogna. Tutto dipenderà dalle pretese del PSG che data la cifra sborsata due anni fa per strapparlo proprio ai blaugrana – 220 milioni di euro – pretenderà certamente una ingente somma di denaro per lasciarlo partire.