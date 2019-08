Mihajlovic, elogi dal mondo del Wrestling, Reings: “Incredibile la sua storia”

La presenza in panchina di Sinisa Mihajlovic domenica scorsa durante Verona-Bologna, ha commosso tutti. L’allenatore serbo dei bolognesi si è dimostrato forte come non mai, sfidando la malattia che lo affligge conducendo la squadra a un prezioso pareggio al Bentegodi. I medici gli hanno dato pure l’ok per andare in panchina contro la Spal, davanti ai suoi tifosi al Dall’Ara. Tanti gli elogi da parte del mondo dello sport, anche da quello americano. Infatti, il famoso wrestler Roman Reings ha twittato un post in onore di Sinisa. Il post recita le seguenti parole:

“Non riesco a trattenermi. Incredibile la storia del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e la sua battaglia contro la leucemia. Resta forte allenatore e forza. Believe in the fight”.

Il serbo ha concluso il primo ciclo di terapie con successo e ora si appresta a iniziare il secondo. Il percorso è ancora lungo e duro, ma Sinisa è appunto un guerriero. Il tributo fatto da Reigns lo dimostra. Il prossimo match del Bologna contro la squadra allenata da Semplici, è in programma domani sera alle ore 20:45. Un appuntamento da non perdere per vedere nuovamente all’opera Sinisa Mihajlovic in panchina. Un esempio sportivo e di vita da seguire per tutti.