Milan-Brescia streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 31/8

Sabato 31 agosto, alle ore 18:00, andrà di scena il match di Serie A Milan-Brescia. Le due compagini si sfideranno allo stadio San Siro di Milano, si tratta dell’esordio in casa per i rossoneri di Giampaolo. Il pubblico milanista, dopo la sconfitta di Udine, si aspetta una reazione dai propri beniamini: riusciranno Piatek e compagni a far tornare il sorriso al popolo rossonero? Il Brescia di Eugenio Corini, invece, ha come obiettivo quello di replicare la buona prestazione di Cagliari, provando ad uscire indenne dalla sfida contro il Milan. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate sul prato di San Siro è stato nella stagione 2010/11 e avevano avuto la meglio i rossoneri con un secco 3-0. Primo gol di Kevin-Prince Boateng, poi Robinho e Zlatan Ibrahimovic.

MILAN-BRESCIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

L’esordio in campionato del Milan è stato molto deludente e Marco Giampaolo è al lavoro per sistemare le cose. Il tecnico passerà al 4-3-3, modulo utilizzato dai rossoneri nelle ultime due stagioni con Gattuso. A centrocampo ritroverà spazio Kessié, Il play della squadra sarà Bennacer. Tutt’altra partenza per le rondinelle, che hanno ottenuto i primi tre punti della stagione vincendo in casa del Cagliari alla prima giornata: Corini non dovrebbe effettuare cambi di formazione.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Calhanoglu, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayè, Donnarumma.

MILAN-BRESCIA: INFO STREAMING E DIRETTA TV

