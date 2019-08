Milan, Demiral costa troppo? Scambio “folle” per convincere la Juve

Gli ultimi caldi d’ agosto portano via anche il calciomercato, ma Milan e Juventus non si fermano cercando, ciascuna per sè, di mettere a segno gli ultimi colpi per completare le rispettive rose.

Il Milan, com’ è noto, è da tempo sulle tracce di Merih Demiral, giovane difensore turco che la Juventus ha prelevato per 18 milioni dal Sassuolo questa estate. Davanti a Rugani nelle gerarchie sarriane, Demiral potrebbe essere comunque sacrificato, qualora l’ex Empoli non dovesse finire alla Roma.

È stata SportMediaset, allora, a lanciare una pazza idea di scambio tra Suso e Demiral, che potrebbe rappresentare l’ ultimo “botto” per quel che riguarda il mercato interno.

Un’ ipotesi che, per ora, deve trovare ancora conferme ma che, per diversi motivi, va tenuta in considerazione. Demiral, nonostante sia un giovane dalle rosee prospettive, è comunque un giocatore dal quale trarre, in caso di necessità, una buona plusvalenza.

Suso, che sembra essere tornato al centro del peogetto Giampaolo, ha invece evidenziato I propri limiti come trequartista, nella gara disputata ad Udine. Ecco perchè, nulla puó far escludere che le due squadre si siedano intorno allo stesso tavolo per trattare.

Per ora si tratta di un semplice spiffero di mercato, se la situazione dovesse concretizzatsi, saremmo pronti a tenervi aggiornati.