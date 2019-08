Milan, Kouamè nel mirino: proposto uno scambio al Genoa

Nuovo nome per l’ attacco del Milan, che in queste ultime fasi del mercato sta provando a chiudere alcuni colpi con cui rifinire la rosa di Giampaolo.

L’ ultimo obiettivo, risponderebbe al nome di Christian Kouamè, giovane attaccante del Genoa che potrebbe fungere da perfetta spalla del, finora deludente, Piatek.

L’ attaccante rossoblù piace tanto ad Aurelio Andreazzoli, che gli ha dato fiducia (ripagata) contro la Roma. Il Milan sa che occorrerà un grande sforzo per strappare Kouamè al Genoa, ma sarebbe disposto a giocarsi la carta Andrè Silva per convincere Preziosi a cedere il giovane talento.

Fuori dal progetto tecnico di Giampaolo, Andrè Silva sta cercando una nuova squadra dopo aver trascorso l’ ultima stagione in prestito al Siviglia. Diverse squadre importanti (Sporting Lisbona e Monaco) si erano fatte avanti per il portoghese, pur arrivando ad avanzare solo proposte di prestito.

Il Genoa, che storicamente ha sempre intavolato trattative importanti con il Milan, potrebbe rappresentare la piazza giusta da cui ripartire. Secondo SportItalia, ci sarebbero stati dei contatti tra le parti nelle scorse ore e, sebbene il Genoa consideri Kouamè incedibile, la presenza di una squadra importante come il Milan potrebbe far presto cambiare scenario.

Per ora vi raccontiamo di una semplice voce, ma se non dovessero andare in porto altri affari, il Milan potrebbe affondare il colpo.