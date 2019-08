Milan, Petagna ancora in rossonero? È lui il piano b se salta Correa

Andrea Petagna di nuovo in rossonero? Questa l’ ultima idea che sarebbe maturata in seno a casa Milan, grazie alla mediazione del procuratore Beppe Riso.

Andrea Petagna, 24 anni, è uno degli uomini piú rappresentativi della Spal, nonchè uno degli elementi sui quali si poggiano le basi della nazionale italiana nel prossimo futuro.

Petagna, prodotto del vivaio milanista, è esploso all’ Atalanta sotto la guida di Gianpiero Gasperini, e ora, alla corte di mister Semplici, è riuscito a trovare quella continuità e centralitá nel progetto che nessun altro club aveva saputo garantirgli.

Il Milan, che lo ha ceduto proprio all’ Atalanta tre anni fa, sarebbe pronto a riprenderlo, nel caso non si concretizzasse l’ affare Correa.



L’ Atletico continua a chiedere cifre folli per l’ argentino e il Milan, desideroso di regalae una pedina offensiva a Giampaolo, vorrebbe ripiegare su Petagna,in quanto elemento cresciuto nel vivaio (e quindi spendibile in ottica Champions).

La Spal, dal canto suo, difficilmente se lo lascerà scappare. Semplici lo considera imprescindibile per I propri schemi, e lo stesso Petagna, come dicevamo, pare aver trovato a Ferrara la propria dimensione.

L’ offerta di una big, e del Milan in particolare, potrebbe peró cambiare le carte in tavola. Petagna, nella Spal, è cresciuto molto, e si sente ormai pronto al grande salto.

Il Milan, dopo aver venduto Cutrone, sarebbe disposto a riaccoglierlo, e a offrirgli una chance in un reparto che puó già vantare un certo Piatek.

Vedremo se le voci avranno un seguito. Petagna, per ora, si trova bene a Ferrara, ma nulla vieta che possa essere indotto a cambiare idea.