Milan, Suso ancora sul mercato: il Lione ci pensa….

“Suso è un giocatore forte, e il Milan i giocatori forti non li vende”. Parole e musica di Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Milan, che, a margine dellla sfida di ICC contro il Manchester United, si è detto soddisfatto delle prestazioni offerte da Suso in questo precampionato, nonostante lo spagnolo sia stato costretto a ricoprire la posizione da trequartista, non propriamente il suo ruolo naturale.

Nonostante ciò, Suso rimane sul mercato. Il Milan ha bisogno di sacrificare qualcuno per rientrare nei parametri del Fair Play finanziario e, volendo trattenere Gigi Donnarumma (sul quale incombe l’ ombra del PSG), ha scelto di sacrificare l’ esterno classe ’93. Su Suso si era registrato il forte interesse della Roma, ma la pista sembra essersi ora raffreddata, con i giallorossi che sembrano puntare maggiormente a un centrale difensivo.

Una nuova pista, spuntata nelle ultime ore, è quella che porta al Lione. A riferirlo, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Niccolò Schira, il quale afferma come Aulas, presidente del Lione, abbia effettuato dei sondaggi per il ragazzo.

Dopo la cessione di Ndombele , 60 milioni dal Tottenham, il club transalpino ha liquidità da investire sul mercato, e Aulas vuole regalare un grande colpo al proprio allenatore, Sylvinho.

Lo stesso Aulas, avrebbe confermato di star seguendo il giocatore, e quindi il Lione potrebbe presto farsi avanti con un’ offerta ufficiale per Suso. Lo spagnolo resta in uscita dal Milan, nonostante tutti gli attestati di stima manifestatigli da Giampaolo…..