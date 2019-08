Milinkovic-Savic ancora in Serie A, ma con un’ altra maglia?

La chiusura del mercato inglese, avvenuta ieri, ha portato buone nuove in casa Lazio: Sergej Milinkovic-Savic resta in biancoceleste…per ora.



Già, perchè, se l’ affare con lo United è saltato, nulla puó garantire che, altri club, tentino il colpaccio entro il due settembre.

Tra questi l’ Inter: galvanizzati dall’ acquisto di Lukaku, I nerazzurri vogliono ora rinforzare il centrocampo con un grande innesto da regalare ad Antonio Conte.

La Gazzetta dello Sport ha scritto, dalle sue colonne, di un possibile inserimento dell’ Inter nelle ultime fasi di questa sessione di mercato.

Per Milinkovic-Savic, Lotito chiede almeno 90 milioni. Il patron biancoceleste, aveva chiuso un accordo con il Manchester United sulla base di 75 milioni più 15 di bonus, cifra che potrà essere anche abbassata, qualora Lotito decidesse di aprire ad una trattativa.

Con Milinkovic-Savic, il centrocampo dell’ Inter sarebbe definitivamente completo: il restyling del reparto nerazzurro, che ha portato a Milano I vari Sensi e Barella, manca ancora di un “pezzo da 90”: un centrocampista box to box che possa garantire un buon contributo sia in fase di ripiegamento, che in fase realizzativa, con I propri inserimenti.

Dell’ interesse per Milinkovic dalle parti della apinetina, si era già abbondantemente parlato in passato. Il serbo è un pupillo di Marotta, che proverà ad ogni costo a regalarlo ad Antonio Conte.

Occhio anche alla Juventus, peró: I bianconeri seguono da tempo Milinkovic e, con I soldi incassati dalle cessioni di Kean e Cancelo, potrebbero decidere di farsi un ultimo, grande, regalo di mercato.