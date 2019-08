Milinkovic-Savic: Ecco dove andrà

Milinkovic-Savic è da più di qualche mese al centro delle questioni di mercato e sembra essere arrivato il momento dei saluti.

Il Manchester United, che ha già l’accordo con il giocatore, offre 80 milioni per il suo cartellino. Il patron della Lazio, Claudio Lotito, si sarebbe rassegnato all’idea di vederlo partire, anche per una cifra inferiore ai 100 milioni. Ma c’è un problema.

La situazione

I Red Devils infatti, devono prima sbloccare la situazione Paul Pogba, e tutto questo entro le 18 di domani.

Allo stesso tempo però, i maggiori acquirenti di Pogba, data la difficoltà a raggiungere l’obiettivo si starebbero tutelando con il talento dell’Ajax Van de beek.

Insomma una situazione in continua evoluzione, ma che ha come grande avversario il cronometro.

Manca poco più di un giorno alla chiusura del calciomercato in Premier League.

Non a caso è notizia delle ultime ore la pubblicazione, sul profilo Instagram del serbo, di una foto che lo ritrae il giorno del suo arrivo a Roma con una descrizione piuttosto chiara: “Felice di indossare da quattro anni questa maglia con l’aquila sul petto!”.

Insomma il giocatore, vista la sempre più probabile permanenza in maglia bianco-celeste, prova a spegnere le voci su un suo futuro lontano da Roma, ribadendo il suo amore per Lazio.