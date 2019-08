Modena-Vicenza streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 25 agosto

Modena-Vicenza, inizia il campionato di Serie C. Gli uomini del neo allenatore Mauro Zironelli sono attesi all’esordio casalingo contro i veneti di Mimmo Di Carlo. I modenesi sono reduci dal ripescaggio in terza serie e affrontano subito i biancorossi, eliminati al primo turno dei playoff nella scorsa stagione, in un big match tra squadre dal passato glorioso. L’incontro Modena-Vicenza, valevole per la prima giornata del girone B della Serie C 19/20, si gioca domenica 25 agosto alle ore 17.30 nello stadio Alberto Braglia del capoluogo emiliano. I gialli hanno conquistato un solo punto contro Arzignano e Virtus Verona nel girone preliminare della Coppa Italia Serie C, mentre i veneti sono stati sconfitti di misura dalla Reggina nel primo turno di Coppa Italia. Ci sono settantasei precedenti tra le due squadre in gare ufficiali. Si preannuncia un pubblico delle grandi occasioni con circa mille tifosi ospiti che raggiungeranno Modena.

Dove vedere Modena-Vicenza, diretta tv e streaming

Il match Modena-Vicenza sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.