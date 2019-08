Monaco-Lione, Ligue 1: diretta tv e streaming, dove vedere il match 9 agosto

Parte finalmente la Ligue 1 2019/20. Il match inaugurale del massimo campionato francese sarà un classico Monaco-Lione. Partita affascinante e che vedrà di fronte due probabili protagoniste di questa stagione transalpina. Il Monaco vuole riscattarsi dopo la brutta stagione passata. I monegaschi hanno sfiorato la retrocessione e si sono salvati solamente nelle giornate finali. Osservato speciale è certamente il fuoriclasse colombiano, Radamel Falcao. El Tigre è ancora un attaccante decisivo e lo ha dimostrato anche in questo precampionato, andando in gol carie volte, come nel match amichevole contro la Sampdoria di Di Francesco.



Il Lione è reduce da una stagione ottima, terminata al terzo posto alle spalle di Lilla e PSG. La compagine di Sylvinho vuole stupire anche quest’anno, sia in Francia che in Champions League dove si giocheranno l’accesso ai preliminari. In avanti, il Lione si affida al solito Memphis Depay, obiettivo di mercato del Milan. Calcio d’inizio venerdì 9 agosto al Louis II, ore 20:45.

Monaco-Lione, diretta tv e streaming, dove vedere match 9 agosto

Il match di Ligue 1, Monaco-Lione valido per la prima giornata, in programma venerdì 9 agosto, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN. La piattaforma televisiva DAZN mette a disposizione pure l’applicazione DAZN Diretta Calcio e Sport dove sarà possibile vedere la partita in streaming direttamente dal vostro smartphone, tablet o pc.