Monaco-Sampdoria: streaming e diretta tv, sabato 3 agosto

Avversario di notevole caratura la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. I blucerchiati affronteranno sabato 3 agosto, il Monaco in amichevole. Un test senza dubbio di alto livello europeo per i liguri, che vogliono iniziare bene il campionato di Serie A e tentare l’approdo in Europa League. Le amichevoli finora disputate dalla Sampdoria hanno fatto sorridere Di Francesco e il presidente Ferrero. Segnali molto positivi sono arrivati da Gabbiadini, reduce da una stagione non proprio entusiasmante con la Samp. Colpa secondo l’attaccante degli schemi complicati e difficili da assimilare che Marco Giampaolo – ex tecnico della Samp ora al Milan – gli proponeva. Forse ora con Di Francesco al timone, l’ex Napoli potrà essere valorizzato come si deve e fare il tanto desiderato salto di qualità.

Il Monaco invece vuole riscattare la stagione passata nelle retrovie in Ligue 1, riproponendosi come una squadra antagonista del PSG. In questo pre-campionato, i monegaschi hanno disputato ben 7 amichevoli, vincendone solamente 3. L’ultima contro il Porto per 1-0, rete del portoghese ex Sporting, Gelson Martins. Il match tra Monaco e Sampdoria andrà di scena sabato 3 agosto, ore 19:30.

Monaco-Sampdoria, diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 3 agosto

Il match amichevole Monaco-Sampdoria sarà trasmesso in diretta tv su Mediaset Canale 20 del digitale terrestre. Per chi volesse vedere la partita in streaming direttamente da smartphone, tablet o pc, sarà possibile farlo attraverso il sito web Mediaset Play, sintonizzandosi su canale 20. Oltre a Mediaset, consigliamo di monitorare la pagina Facebook ufficiale del club per il match in streaming.