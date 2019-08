Nantes-Genoa. Allo ‘Stade de la Beaujoire’ il Nantes di Vahid Halilhodzic ospita nelle mura amiche il Genoa di Aurelio Andreazzoli in quella che sarà l’ultima amichevole per i francesi considerando che la Ligue 1 inizierà il weekend del 10-11 agosto, il calcio d’inizio è fissato per le ore 20. Finora il precampionato del ‘grifone’ ha fornito spunti interessanti non solo per l’ottimo gioco espresso ma anche per gli ottimi risultati ottenuti finora in questa pre-season. I rossoblù hanno ottenuto 4 vittorie in altrettanti test amichevoli disputati, il Genoa ha battuto la Val Stubai 9-0, il Wacker Innsbruck 7-0, il Lione 4-3 e il Saint Lo Manche 5-1. Il pre-campionato del Genoa, dopo l’amichevole con il Nantes, proseguirà il 4 agosto con la sfida contro il Bordeaux alle ore 20.45 e l’amichevole dell’ 8 agosto, sempre alle ore 20.45, contro il Reggio Audace. Il Genoa farà il suo esordio ufficiale stagionale al Terzo Turno di Coppa Italia quando affronterà la vincente tra la Juve Stabia e chi passa il turno in Imolese-Sambenedettese, in programma al Primo Turno, mentre l’esordio in campionato avverrà allo stadio Olimpico contro la Roma di Fonseca. Il Nantes, invece, esordirà in Ligue 1 domenica 11 agosto contro il Lille, calcio d’inizio alle ore 15, i gialloverdi senz’altro vorranno riscattare la passata stagione opaca, costellata di alti e bassi, piazzandosi in una posizione migliore rispetto alla classifca conseguita nel campionato 2018-2019, infatti i francesi hanno terminato il proprio campionato in 12.a posizione.



Nantes-Genoa, come seguire il match in tv e streaming

Nantes-Genoa, info diretta tv e streaming. Al momento la partita, calcio d’inizio ore 20, non è sicura di essere trasmessa in televisione da qualsiasi emittente televisiva, regionale o locale, salvo cambiamenti di palinsesto delle ultime ore. Per chi volesse guardare la gara in streaming potrà fare affidamento sui canali social della società rossoblù e consultare gli account Facebook, Instagram e Twitter del Genoa.