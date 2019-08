Napoli, il nome per caldo per l’ attacco se parte Icardi

Il Napoli è ancora alla ricerca di una punta che possa affiancare Milik il prossimo anno.



Ancelotti ha bisogno di una prima punta di ruolo che possa garantire gol e centimetri in attacco, concedendo un po’ di “fiato” al centravanti polacco, alle prese con una condizione fisica non ottimale e che, in questo precampionato non ha offerto prove convincenti.

L’ obiettivo numero uno, resta Mauro Icardi, ma la trattativa stenta a decollare, e allora la società azzurra, contemporaneamente all’ argentino, ha cominciato a sondare altre piste: una di queste, porta al none di Fernando Llorente, classe ’85, recentemente svincolatosi dal Tottenham.

Con un passato di due anni alla Juventus, Llorente rappresenta l’ usato sicuro sul quale puntare senza particolari esborsi economici.

Lo spagnolo puó infatti accasarsi in qualunque club a parametro zero e, tra tutte le offerte pervenutegli, quella del Napoli è sicuramente la piú allettante.

Secondo il Mattino, Llorente avrebbe già dato il proprio assenso alla destinazione partenopea, e De Lauentiis lo tiene in stand-by, nella speranza di piazzare il grande colpo in avanti.

Cercato da tante formazioni italiane, Llorente ha dalla sua il vsntaggio di conoscere già il nostro campionato, nel quale ha raggiunto, tra l’ altro, l’ acme della propria carriera.

Il Napoli ci penserebbe solo nelcaso Icardi saltasse e, nonostante non sia una prima scelta, Llorente potrebbe aggiungere quel “peso” che all’ attacco azzurto oggi manca, avendo dovuto spesso schierare un tridente leggero, o la soluzione Milik, che peró non puó caricarsi sulle spalle il pesi di un’ intera stagione.