Napoli, non solo Lozano: piace anche Everton Soares. Le parole dell’ agente

Giorni caldi per quanto riguarda il mercato in casa Napoli. La società campana, vuole definire gli ultimi colpi, per regalare ad Ancelotti una rosa quanto più completa.

Il primo nome della lista di Giuntoli, è quello di Lozano, ala del PSV, per il quale i contatti si protraggono da mesi. Con una clausola rescissoria da 42 milioni, il messicano resta un pezzo abbastanza costoso del mercato, ma è un sacrificio che De Laurentiis vuole provare a fare, per non lasciare Ancelotti a bocca asciutta, dopo le difficoltà che stanno palesandosi per prendere James Rodriguez.

L’ altro nome sul taccuino della dirigenza, è quello di Everton Soares, attaccante del Gremio, che costa circa 40 milioni. Marcelo Serafini, rappresentante in Europa del talento brasiliano, recentemente laureatosi capocannoniere in Copa America con il Brasile, ha parlato, al Mattino, di una trattativa col Napoli accennata già lo scorso anno.

Queste le sue parole:

“Napoli? Lo scorso anno proponemmo Everton proprio agli azzurri, poi non se ne fece più nulla. Allora bastavano 20 milioni per acquistarlo, ora non so se ne basteranno 40 per portarlo in Italia“.

L’ agente ha poi proseguito: “Se un calciatore lo vogliono in tanti, il prezzo si alza. Vi posso dire che su Everton c’ è anche la Juve, che ci penserebbe se partisse gente come Cuadrado o Costa. Se il Napoli ha fatto un’ offerta? Sì, ma è troppo bassa. Everton è un giocatore di prima fascia e, per averlo, ci vorrà uno sforzo in più”-

Lozano e Everton sono due ali dal talento purissimo. Ma, se per il messicano, i discorsi sono ben avviati, per Everton il Napoli dovrà fare un piccolo sacrificio, altrimenti rischierà di veder sfumare un altro obiettivo.