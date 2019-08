Napoli, ufficiale Lozano, impazza l’entusiasmo dei messicani

Gira in questi minuti il video ufficiale del Napoli, che presenta Hirving Lozano, detto il “Chucky”, che si presenta alla squadra a Castelvolturno, con tanto di applauso dei suoi nuovi compagni di squadra.

Ci sarà domani, Lozano, in quel di Firenze, nell’esordio del campionato? non lo sappiamo ancora, in attesa della conferenza stampa di Carlo Ancelotti, che parlerà della partita dell’Artemio Franchi.

Intanto i siti social del Napoli, da Facebook, a Twitter, passando per Instagram, è pieno di messicani, che stanno riempiendo di messaggi le pagine ufficiali del Napoli. Si avverte più entusiasmo dei centro americani, che dei tifosi del Napoli, i quali non sono ancora del tutto soddisfatti del calcio mercato azzurro, e i 9000 abbonati al San Paolo sono una netta spiegazione. Perché questa passione è affievolita? il Napoli segue da anni la Juventus, ed ha sfiorato il Tricolore un paio di anni fa, e sembra che questa situazione abbia stancato i calorosi tifosi azzurri. Terz’ultimo nella classifica abbonamenti, probabilmente questa esplosione di entusiasmo in Messico porterà anche maggiori entrate nel marketing, e nelle vendite delle maglie ufficiali di Lozano, un vero mito in patria. E Icardi? sembra che non ne voglia sapere di andare a Napoli, sarebbe disposto a restare fermo, pur di aspettare la chiamata della Vecchia Signora.