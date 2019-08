Neymar avvicina Lukaku alla Juventus: il PSG lo offre allo United

Neymar Jr è ancora in cerca di sistemazione. Il fuoriclasse brasiliano è un separato in casa nel PSG e nei giorni scorsi è successo un episodio strano, durante la cerimonia del trionfo dei parigini in Coppa di Francia contro il Rennes. Kylian Mbappe lo ha allontanato dalla festa celebrativa con una spinta. Uno scherzo? Dalla reazione disturbata del brasiliano, potremmo pensare di no. Sembrava come se Mbappe volesse dirgli “scansati da qui, il Re di Parigi sono io non tu”. Una scena che non è passata inosservata e che è diventata inevitabilmente virale. Al-Khelaifi sta tentando di piazzarlo in qualche squadra in giro per l’Europa, ma il prezzo del suo cartellino è troppo elevato. Proprio per questo, la società parigina sta pensando di cederlo in prestito.

Secondo il quotidiano Sport, il brasiliano è stato offerto al Manchester United di Solskjaer. I Red Devils dopo l’acquisto di Maguire, vogliono un calciatore di classe in avanti e Neymar è certamente un ottimo profilo. Qualora l’operazione si completi, la cessione di Romelu Lukaku sarebbe realtà. La Juventus infatti osserva interessata lo scenario: i bianconeri però sono interessati sia a Lukaku che al brasiliano, anche se nelle ultime ore c’è un interessamento più acceso nei confronti del belga. La formula del prestito pare essere quella più consona per Neymar, giocatore carissimo e che deve rilanciarsi dopo un’annata nera.