Neymar-Barcellona, finalmente ci siamo: accordo Barcellona-PSG, firma a breve

Il ritorno di Neymar al Barcellona è vicinissimo. Il brasiliano ha sempre voluto il ritorno in blaugrana e ciò sta per verificarsi. Dopo mesi di tira e molla tra il talento di Mogi Das Cruzes e il PSG, finalmente siamo giunti a una svolta: Sky Sports parla di accordo raggiunto tra il Barcellona e il PSG per il suo trasferimento, destinato a essere ancora una volta uno dei più costosi della storia del calcio.

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa sarebbe ai dettagli e si sta parlando delle eventuali contropartite tecniche in ballo per concluderla. Sarebbero stati offerti ai francesi da parte del Barcellona, i cartellini di Ousmane Dembele e Ivan Rakitic, più 130 milioni di euro. Un offerta che avrebbe convinto la dirigenza parigina. Il PSG ha fretta di chiudere. Gli infortuni di Cavani e Mbappe stanno inducendo Al-Khelaifi a trovare una soluzione rapida, la quale possa consentire a Tuchel di poter contare su giocatori di qualità in vista dei prossimi impegni. Sia in Ligue 1 che in Champions League. I sorteggi per la più importante coppa europea ci saranno oggi a partire dalle 18. La firma di Neymar con il Barcellona è oramai questione di ore se non di minuti. O’Ney torna al Camp Nou.