Osasuna-Barcellona: Streaming gratis e Diretta Tv LaLiga, Dove vedere il Match 31 Agosto

Il Barcellona si presenta a questa partita con una sconfitta alla prima giornata e una vittoria in scioltezza contro il Real Betis per 5-2 alla seconda.

Ma non è di certo la sconfitta rimediata alla partita d’esordio in campionato a preoccupare i tifosi dei blaugrana, quanto l’infortunio di Messi, infatti il giocatore dovrebbe restare ai box fino a metà settembre, con il rischio di saltare anche l’esordio in Champions League.

Allo stesso tempo una notizia positiva arriva da Griezmann, il francese infatti grazie alla sua ottima prestazione è pronto a guidare l’attacco del Barcellona in attesa del ritorno in campo del fuoriclasse argentino.

La partita

Un match che dovrebbe essere agevole per il Barcellona, sempre con le dovute proporzioni, ma visto le assenze potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. L’Osasuna arriva infatti da una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate, senza subire gol.

Osasuna-Barcellona le probabili formazioni

Probabile formazione Osasuna (4-2-3-1): Ruben; Estupiñán, Aridane, Garcia, Nacho Vidal; Oier, Brasanac; Ibanez, Moncayola, Roberto Torres; Avila.

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Semedo; De Jong, Busquets, Sergi Roberto; Rafinha, Griezmann, Perez.

Ecco dove e come vedere il match in Diretta Tv e Streaming gratis

La partita sarà trasmessa sabato 31 Agosto alle 17.00 in Diretta Tv e Streaming su DAZN (Segui live Osasuna-Barcellona su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis