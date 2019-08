Paganese-Monopoli. Allo stadio ‘Marcello Torre’ di Pagani la Paganese di mister Alessandro Erra ospita il Monopoli di mister Giuseppe Scienza per l’anticipo della 2.a giornata del campionato di Serie C, girone C, il match è in programma alle ore 17.30. Gli azzurrostellati sono reduci dalla sconfitta della 1.a giornata pattuita contro la Viterbese in trasferta con il punteggio di 1-2; i biancoverdi pugliesi, invece, hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi e nella gara d’esordio davanti al proprio pubblico allo stadio ‘Veneziani’ hanno liquidato la pratica Vibonese con il punteggio di 1-0. I padroni di casa nella giornata di giovedì 29 agosto hanno presentato la squadra davanti ai propri tifosi in piazza, la squadra agli ordini di mister Erra si è preparata bene in vista di questo match, infanto sul mercato la società vorrebbe chiudere qualche colpo importante , infatti i nomi che si fanno nelle ultime ore sono quelli di Sansone, Camilleri, Spighi e Bianchimano. Un difensore, un centrocampista ed un attaccante sono le priorità del tecnico dei campani e la società sta facendo di tutto per accontentarlo considerando che gli azzurristellati sono stati riammessi in Serie C e che la squadra va completata al meglio. Il Monopoli, invece, dopo il cambio di programma del match contro la Paganese ha svolto una settimana piuttosto intensa di allenamenti e mercoledì hanno affrontato in amichevole l’ambiziosa realtà dello Sly United, squadra del campionato di Promozione e che ha un organico di tutto rispetto con calciatori come Nadarevic, Lacarra, Zotti e Manzari ed è una squadra che può dire la sua nel proprio campionato. Paganese-Monopoli sarà arbitrata dal signor Mattia Caldera della sezione di Como coaudiuvato da Monaco e Pedone.

Paganese-Monopoli, come seguire il match in tv e streaming

Paganese-Monopoli non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.