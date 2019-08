Perisic-Bayern, il croato dell’Inter non giocherà questa sera contro il Valencia

L’approdo di Ivan Perisic nel Bayern Monaco si fa sempre più vicino. L’attaccante croato non è proprio riuscito a entrare nelle grazie di Antonio Conte che dopo averlo provato in vari ruoli nel suo 3-5-2, si è convinto che l giocatore non faccia al caso suo. Perisic è stato provato pure come attaccante, ma non ha convinto minimamente l’allenatore dell’Inter.

Messo sul mercato durante una conferenza stampa dello stesso Conte dopo un match di ICC Cup, le pretendenti per Perisic non sono tardate ad arrivare e la più interessata pare essere il Bayern Monaco. I bavaresi conoscono bene Perisic per il suo passato in Bundesliga tra le fila del Wolfsburg ma soprattutto lo conosce bene il tecnico dei tedeschi: Niko Kovac. L’ex giocatore del Salisburgo è stato il CT della Croazia dal 2013 al 2015 e praticamente lo ha visto crescere come calciatore. Un motivo in più per trasferirsi in Baviera.

Le due parti sono sempre più vicine, tanto che Perisic non è stato convocato per l’amichevole di questa sera tra Valencia e Inter, in programma questa sera al Mestalla e valida per il Trofeo Maranja. A rivelare la notizia è Sportmediaset. I tedeschi vogliono portare a termine il trasferimento con un prestito oneroso/diritto di riscatto, ma la volontà del club nerazzurro è quella di cedere a titolo definitivo il croato.