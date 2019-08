Perisic vicino al Bayern Monaco? I dettagli

Ivan Perisic vicino al Bayern Monaco? Questa l’ indiscrezione arrivata, nella giornata di ieri, da parte di alcune fonti, vicine ai nerazzurri, come Internews. L’ Inter avrebbe deciso di liberarsi del croato anche in prestito, e I bavaresi potrebbero accorrere in aiuto.

Stando alle fonti, il Bayern sarebbe pronto ad acquistare Perisic in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. L’ Inter ci sta pensando e, alla fine, potrebbe anche decidere di accettare.

Perisic, finito ai margini del progetto di Antonio Conte, a causa della sua incompatibilità tattica con gli schemi del tecnico salentino, sarebbe stato invitato a cercarsi una nuova sistemazione.

Diverse le proposte dalla Bundesliga per lui: sembrava essersi fatto avanti il Borussia, ma ora sul ragazzo sono piombate le attenzioni del Bayern, a caccia di forze nuove sugli esterni dopo gli addii di Ribery e Robben.

Perisic, ovviamente, non avrebbe alcuna difficoltà a trasferirsi in quel di Monaco e potrebbe, inoltre, riabbracciare la Bundesliga, campionato che ne ha esaltato maggiormente le caratteristiche.

Nel 4-2-3-1 di Kovac, Perisic potrebbe ritagliarsi il proprio spazio sulla sinistra occupata ora da Coman, dopo l’ addio di Franck Ribery. Visto il grave infortunio rimediato da Sanè (rottura del crociato, e stop di sei mesi), il Bayern Monaco ha virato, deciso, su Perisic.

Una soluzione, questa, che potrebbe accontentare tutti: l’ Inter, si libererebbe di un possibile “peso” per il futuro, il Bayern avrebbe un giocatore di esperienza, già pronto, per sostituire Ribery sulla sinistra e Perisic avrebbe l’ opportunità di restare in una big.