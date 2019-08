Perugia-Chievo streaming Dazn, orario e dove vedere il match di Serie B, domani, 25 agosto

Ricomincia dalla Serie B la cavalcata del Chievo. I ragazzi del nuovo mister Marcolini, tornano ad assaggiare la cadetteria dopo nove anni d’ assenza, e lo fanno in uno dei campi più ostici della categoria: il Renato Curi di Perugia.

La partita, che sarà trasmessa in streaming da Dazn (https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart), rappresenta il posticipo della prima gara di Serie B e mette di fronte due compagini con ambizioni d’ alta classifica.

Perugia-Chievo, presentazione del match:



Il Perugia, padrone di casa, frequenta assiduamente I quartieri alti della Serie B da almeno tre stagioni e, quest’ anno cercherà la malgama giusta per compiere il grande salto verso la categoria più nobile.

I ragazzi di Oddo sono una squadra rodata e molto competitiva, e la società, in estate, ha fatto capire che la cadetteria le sta stretta, mettendo a segno una serie di colpi importanti: oltre agli arrivi di Fernandes dal City e di Iemmello dal Benevento, sono arrivati in Umbria, pezzi pregiati come Angella dall’ Udinese e Di Chiara dal Benevento, che hanno di fatto alzato il livello della retroguardia.

I clivensi hanno invece, grossomodo, confermato l’ ossatura delle passate stagioni, e si candidano dunque a lottare per un immediato ritorno in Serie A.

Dopo aver dato vita a un nuovo ciclo con gli addii di Pellissier e Sorrentino, il club veneto ha riconfermato Pucciarelli, riscattandolo dall’ Empoli, e ha preso alcuni giovani interessanti come Schafer e Segre. Le partenze piú importanti, riguardano invece gli addii di Depaoli (Sampdoria), Leris, ceduto sempre ai blucerchiati e Bani, finito al Genoa di Andreazzoli.

Perugia-Chievo Streaming Dazn, orario e dove vedere il match



La gara tra Perugia e Chievo, prevista per domani, 25 agosto, alle ore 21:00, sarà trasmessa in streaming su Dazn, la piattaforma multimediale che consente, ai detentori di regolare abbonamento, di fruire di tutti I match della Serie B, di tre match della Serie A, tra cui un anticipo del sabato, il lunch match domenicale e una gara delle 15:00 alla domenica, e di alcuni dei match dei principali campionati europei.

La partita sará trasmessa anche su Sky, altra piattaforma che detiene I diritti del campionato cadetto.