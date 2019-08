Perugia-Roma 1-3, altra vittoria per i giallorossi. Altro successo estivo per gli uomini di Paulo Fonseca con le reti di Dzeko e doppietta di Mancini. Per i padroni di casa il gol di Iemmello.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS PERUGIA-ROMA | AMICHEVOLE

Perugia-Roma, sapore di derby. Altro test stagionale per i giallorossi di Paulo Fonseca in vista del debutto in campionato contro il Genoa dell’ex Andreazzoli. L’avversario di turno sarà il Perugia allenato dall’ex capitano della Lazio, Massimo Oddo. Un match dunque che sa di derby, anche per la vicinanza tra le due città. E’ la sesta amichevole precampionato per una Roma ancora in costruzione. I giallorossi nell’ultimo test hanno battuto un’altra squadra umbra, la Ternana. Nel match contro le Fere rossoverdi c’è stata la doppietta di Under, sempre più protagonista dell’estate romanista. Forse anche perché il turco è stimolato dal ventilato arrivo di Suso, che in pratica gioca nella sua stessa zona di campo. Il Perugia di Oddo sta preparando il campionato di Serie B. La Serie A manca da 15 anni nel capoluogo umbro. Dunque dalla stagione 2003/2004.

Perugia-Roma, le probabili formazioni. QUI PERUGIA – Oddo dovrebbe riaffidarsi al 4-3-3, con Capone e Buonaiuto ai lati del centravanti Iemmello. Tra i grifoni dovrebbe essere in campo anche l’ex Rosi, come di consueto nel ruolo di terzino destro. QUI ROMA – Fonseca darà ancora spazio a Schick in attacco, anche se il polacco è sempre al centro di mille voci di mercato. Alle spalle dell’ex Sampdoria ci dovrebbe essere il tridente formato da Under-Pastore-Perotti. In difesa possibile conferma per la coppia centrale Mancini-Fazio.

Perugia-Roma, come seguire il match in tv e streaming

Perugia-Roma, info diretta tv e streaming. La gara tra la formazione di Massimo Oddo e quella di Paulo Fonseca si giocherà allo stadio Renato Curi, impianto di casa della formazione umbra, che ha una capienza massima di poco più di 23mila persone. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 20.30 di mercoledì 31 luglio. Come le precedenti amichevoli giocate dalla Roma, anche la sfida contro il Perugia sarà trasmessa da Roma Tv, il canale tematico del club giallorosso. L’emittente è visibile sul canale 213 di Sky ed è a disposizione gratuita di tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al pacchetto Sport. Perugia-Roma sarà visibile non soltanto in televisione, ma anche in streaming: gli abbonati a Sky potranno infatti seguirla grazie al servizio gratuito SkyGo, disponibile attraverso vari dispositivi tra i quali il computer, lo smartphone e il tablet.