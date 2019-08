Piacenza-Modena streaming gratis Eleven Sports e diretta tv, dove vedere il match 31 agosto

Piacenza-Modena, derby emiliano come antipasto della seconda giornata. I biancorossi di mister Franzini si apprestano a fare l’esordio davanti al pubblico casalingo dopo lo scialbo 0-0 nel primo turno contro l’Arzignano. Stesso risultato anche per i canarini di Zironelli che hanno bloccato sul pareggio il Vicenza, una delle squadre favorite per la promozione. Il derby Piacenza-Modena, valevole come anticipo della seconda giornata del girone B della Serie C 2019/20, si gioca sabato 31 agosto alle ore 20.45 nello stadio Renato Garilli di Piacenza ritornato agibile per l’occasione. Le due squadre non si incontrano da otto anni e negli ultimi quattordici precedenti si registrano nove vittorie dei biancorossi, quattro dei gialli e un solo pareggio.

Piacenza-Modena, le probabili formazioni

Piacenza: Del Favero, Zappella, Pergreffi, Milesi, Nannini, Nicco, Giandonato, Marotta, Cattaneo, Paponi, Cacia

Modena: Gagno, Politti, Zaro, Perna, Mattioli, Laurenti, Boscolo Papo, Davì, Varutti, Tulissi, Ferrario.

Dove vedere Piacenza-Modena, diretta tv e streaming

Il match Piacenza-Modena sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.