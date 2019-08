Pisa-Benevento: Dove vedere il match in Diretta Tv e Streaming

Pisa Benevento è l’anticipo della prima giornata di Serie B.

La partita vedrà affrontarsi il Benevento, che arriva da una grande stagione di Serie B, con la conquista del terzo posto e il Pisa, fresco di promozione dalla Serie C dopo aver vinto i play-off lo scorso anno.

Insomma una partita che almeno sulla carta sembra indirizzata verso la vittoria della squadra ospite.

Il Pisa dalla sua, ha un reparto di centrocampo molto completo, al quale devono essere integrati un paio di pedine, come un difensore centrale e una punta di categoria, che possa garantire un certo numero di gol, consentendo alla squadra di fare bene in questo campionato.

Il Benevento invece, fresco dell’acquisto di Inzaghi, è pronto per scendere in campo, con l’allenatore che sottolinea, la competitività della squadra, la grande abbondanza di esterni di qualità in rosa e che la società è pronta ad intervenire sul mercato in caso di buone occasioni che vadano a migliorare il livello qualitativo della rosa.

Dove vedere la partita

Pisa-Benevento: venerdì 23 Agosto ore 21.00

Stadio: Arena Garibaldi-Romeo Anconetani

Diretta Tv: Rai Sport

Diretta Streaming: Dazn (Con DAZN segui Pisa-Benevento IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND)

Per quanto riguarda i biglietti, i prezzi vanno dai 45 euro in tribuna centrale ai 13 della curva, con promozioni per i minorenni.