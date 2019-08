Pogba: Ecco il suo futuro

Ormai è risaputo, Paul Pogba è il desiderio di mercato di più di qualche top club e i più interessati sembrerebbero essere la Juventus e il Real Madrid, ma analizziamo la situazione.

Il giocatore

Classe 1993 nato a Lagny-sur-Marne è diventato campione del mondo con la sua nazionale negli ultimi mondiali in Russia.

Ha giocato con diverse squadre francesi nel settore giovanile prima di approdare al Manchester United, con i quali farà il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2011/2012, prima di essere ceduto a parametro zero alla Juventus.

In Italia si è reso protagonista di una rapida maturazione, diventando nel giro di pochi anni uno dei migliori centrocampisti nel panorama calcistico mondiale.

Dopo quattro stagioni in maglia bianconera è stato ceduto proprio al Manchester United per la cifra record di 105 milioni (di cui 30 al procuratore Mino Raiola).

Grande forza fisica e atletica, abile nel pressing e a recuperare palloni, sa anche sorprendere il portiere con precise conclusioni da fuori area.

Il suo futuro

Accostato più volte a Real Madrid e Juventus, al momento è tutto fermo. Il Manchester United non fa sconti, e pretende 150 milioni per il suo cartellino.

Da una parte il Real Madrid, che ha già speso molto durante questo mercato e che sarebbe vicino all’acquisto di Van de beek dovrebbe prima cedere qualcuno.

Per quanto riguarda la Juventus, sarebbe assurdo rivendere un giocatore che ha portato una plusvalenza di 72 milioni e riacquistarlo due stagioni dopo a più del doppio, senza contare l’ingaggio da top player.

Un futuro per Pogba ancora tutto da decifrare